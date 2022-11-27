Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Бакаев – про «Спартак»: «Возможно, лучшая команда, которая так с «Зенитом» играла»

    Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев оценил игру «Спартака» в матче Кубка России.

    «Почему дошло до серии пенальти? Потому что «Спартак» хорошо играл. Очень достойно играл. Возможно, на моей памяти это лучшая команда, которая сюда приезжала и с «Зенитом» так играла. Молодцы, что сказать. Хорошая команда в этом году. Хороший конкурент для «Зенита». Это только плюс, мы будем становиться сильнее, зная, что есть команда, которая может бороться.

    Что касается попадания в Кубке России в Путь регионов, то тем слаще будут победы. Чем тяжелее путь, тем слаще. Так всегда бывает», – сказал Бакаев.

    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе и сыграет в Пути регионов. Москвичи финишировали первыми.
    • Бакаев забил победный пенальти в ворота «Спартака». Он воспитанник клуба и перешел в «Зенит» летом 2022 года.

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    «Начал прыгать со спины». Зиньковский назвал зачинщиков драки в матче «Зенит» – «Спартак»
    Джикия дал оценку драке «Зенита» и «Спартака» 4
    Абаскаль после драки в матче с «Зенитом» забыл родной язык 4
    Источник: сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:49
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11