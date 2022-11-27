Бакаев – про «Спартак»: «Возможно, лучшая команда, которая так с «Зенитом» играла»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев оценил игру «Спартака» в матче Кубка России.

«Почему дошло до серии пенальти? Потому что «Спартак» хорошо играл. Очень достойно играл. Возможно, на моей памяти это лучшая команда, которая сюда приезжала и с «Зенитом» так играла. Молодцы, что сказать. Хорошая команда в этом году. Хороший конкурент для «Зенита». Это только плюс, мы будем становиться сильнее, зная, что есть команда, которая может бороться.

Что касается попадания в Кубке России в Путь регионов, то тем слаще будут победы. Чем тяжелее путь, тем слаще. Так всегда бывает», – сказал Бакаев.

«Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе и сыграет в Пути регионов. Москвичи финишировали первыми.

Бакаев забил победный пенальти в ворота «Спартака». Он воспитанник клуба и перешел в «Зенит» летом 2022 года.

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