Массовая драка в матче «Зенит» – «Спартак» началась с удара Родригао ногой по Николсону

В кубковом матче «Зенита» и «Спартака» случилась массовая драка.

Ее началом стал удар защитника «Зенита» Родригао ногой по форварду «Спартака» Шамару Николсну. Затем к потасовке подключились другие футболисты, включая запасных.

По итогам драки было 6 красных карточек.

«Зенит» победил в серии пенальти.

«Спартак» финишировал в группе 1-м.

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