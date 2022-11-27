Массовая драка в матче «Зенит» – «Спартак» началась с удара Родригао ногой по Николсону

Всё началось с того, что Промес из подтишка, по свински, толкал Барриоса и после свистка Барриос ответил ему тычком в грудь. А дальше уже понеслось, "куча мала"
В кубковом матче «Зенита» и «Спартака» случилась массовая драка.
Ее началом стал удар защитника «Зенита» Родригао ногой по форварду «Спартака» Шамару Николсну. Затем к потасовке подключились другие футболисты, включая запасных.
- По итогам драки было 6 красных карточек.
- «Зенит» победил в серии пенальти.
- «Спартак» финишировал в группе 1-м.
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