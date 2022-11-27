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    Массовая драка в матче «Зенит» – «Спартак» началась с удара Родригао ногой по Николсону

    В кубковом матче «Зенита» и «Спартака» случилась массовая драка.

    Ее началом стал удар защитника «Зенита» Родригао ногой по форварду «Спартака» Шамару Николсну. Затем к потасовке подключились другие футболисты, включая запасных.

    • По итогам драки было 6 красных карточек.
    • «Зенит» победил в серии пенальти.
    • «Спартак» финишировал в группе 1-м.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6783

      mamba9090909 18 минут назад

      Всё началось с того, что Промес из подтишка, по свински, толкал Барриоса и после свистка Барриос ответил ему тычком в грудь. А дальше уже понеслось, "куча мала"

      1
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      Рейтинг: +5071

      Каратель 18 минут назад

      радригаю надо было в начале матча жёлтой успокоить,а то он как козелок молодой прыгал и задирался...вот и допрыгался

      0
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      Рейтинг: +3986

      Питерский князь > Каратель 15 минут назад

      Он то хоть, как козел. Ваши козлы весь матч нарывались.
      Надо было шипами по е.б.лищу Николсону размазать!
      :)))

      0
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      Рейтинг: +5071

      Каратель > Питерский князь 13 минут назад

      да..да..да... откуда вы такие берётесь? из какой дырки выпадываете?

      0
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      Рейтинг: +3986

      Питерский князь 20 минут назад

      Надо было судью от.пи.з.дить.
      Драка из-за него. Весь матч подсуживал мясным.
      Говно редкостное!

      1
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      Рейтинг: +16380

      Barmaleushka 29 минут назад

      .. с того что Промес с Шамаром начали толкать и провоцировать Барриоса .

      3
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      Рейтинг: +1426

      шахта Заполярная > Barmaleushka 26 минут назад

      Барриос еще та гнида из за него и полудурка родригао все и началось

      1
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      Рейтинг: +3073

      Ziklop > Barmaleushka 25 минут назад

      там Шмару можно было сразу удалять как он вышел и начал прыгать на Родригао, черномазый указание тренера выполнял

      2
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      Рейтинг: +3073

      Ziklop > шахта Заполярная 24 минуты назад

      великий сектант клоновод , визжишь неправду свинка!

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