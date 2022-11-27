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    «Динамо» – «Оренбург»: стартовые составы на матч Кубка России

    Стали известны стартовые составы команд на матч шестого тура группового этапа Кубка России между «Динамо» и «Оренбургом».

    «Динамо»: Лещук, Маричал, Сазонов, Лаксальт, Даса, Кутицкий, Фомин, Захарян, Лесовой, Гладышев, Смолов.

    «Оренбург»: Гошев, Сиваков, Гойкович, Стаматов, Аюпов, Малых, Вера, Флорентин, Мансилья, Ковалeв, Сычевой.

    • Матч начнется в 14:00 по Москве.

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    Источник: телеграм-канал «Динамо»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      fdrsd 56 минут назад

      Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей, поверьте, я в свое вемя перелопатил тысячи сайтов и
      могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!

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