«Динамо» – «Оренбург»: стартовые составы на матч Кубка России

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Стали известны стартовые составы команд на матч шестого тура группового этапа Кубка России между «Динамо» и «Оренбургом».
«Динамо»: Лещук, Маричал, Сазонов, Лаксальт, Даса, Кутицкий, Фомин, Захарян, Лесовой, Гладышев, Смолов.
«Оренбург»: Гошев, Сиваков, Гойкович, Стаматов, Аюпов, Малых, Вера, Флорентин, Мансилья, Ковалeв, Сычевой.
- Матч начнется в 14:00 по Москве.
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