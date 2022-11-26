Мутко: «Без Федуна скучно! Кого теперь критиковать?»

Бывший президент РФС Виталий Мутко прокомментировал летний уход из «Спартака» его владельца Леонида Федуна.

— Как отреагировали на его уход из «Спартака»?

— Скучно будет! Ну а кого теперь будут критиковать? Думаю, что ему нелегко далось это решение. Он вкладывал в клуб много своих ресурсов, а потом пошли санкции...

На самом деле с его стороны принято правильное решение. Клуб привязали к крупной компании. Теперь собственником является «Лукойл». Сейчас у «Спартака» твердая экономическая основа. Теперь надо разобраться с менеджментом, а дальше — болельщики. Все должны знать и понимать, как развивается клуб.

Федун владел «Спартаком» 18 лет.

При нем клуб выиграл все российские трофеи.

Теперь Федун ходит на матчи «Спартка» в качестве болельщика.

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