Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Мутко: «Без Федуна скучно! Кого теперь критиковать?»

    Бывший президент РФС Виталий Мутко прокомментировал летний уход из «Спартака» его владельца Леонида Федуна.

    — Как отреагировали на его уход из «Спартака»?

    — Скучно будет! Ну а кого теперь будут критиковать? Думаю, что ему нелегко далось это решение. Он вкладывал в клуб много своих ресурсов, а потом пошли санкции...

    На самом деле с его стороны принято правильное решение. Клуб привязали к крупной компании. Теперь собственником является «Лукойл». Сейчас у «Спартака» твердая экономическая основа. Теперь надо разобраться с менеджментом, а дальше — болельщики. Все должны знать и понимать, как развивается клуб.

    • Федун владел «Спартаком» 18 лет.
    • При нем клуб выиграл все российские трофеи.
    • Теперь Федун ходит на матчи «Спартка» в качестве болельщика.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Федун рассказал о прощальном ужине с игроками «Спартака» 1
    Федун: «Игра сборной России бессмысленна, как и бессмысленны эти товарищеские матчи» 22
    «Буду болеть за красивый футбол!». Федун – о ЧМ-2022 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:57
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7766

      nik55 22 минуты назад

      раздался голос из помойки

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11