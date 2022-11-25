Гайч назвал игрока, который впечатлил его больше всех в РПЛ. Это россиянин

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч рассказал, кто из футболистов РПЛ впечатлил его больше всех.

— Кто особенно впечатлил из соперников?

— Очень впечатлил Миранчук из «Локомотива». Особенно в игре против нас — он был прям хорош. Было видно, что он наслаждался игрой. Очень быстрый, активный игрок. Против нас Миранчук старался все время идти в обыгрыш, создавать остроту. Он заточен на атаку. Мне это импонирует.

Миранчук забил 6 голов и отдал 6 ассистов в 18 матчах сезона.

Его брат Алексей играет в «Торино».

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