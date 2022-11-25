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    «Динамо» сообщило, когда Норманн вернется в строй. Ему сделали операцию

    Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн перенес операцию на плече. Травма была получена им в октябре.

    «Норманн успешно перенeс операцию, связанную с травмой плеча, полученной в матче ЦСКА — «Динамо»

    В связи со слабой динамикой консервативной терапии и предстоящей зимней паузой, когда игрок должен полноценно набрать физическую форму перед весенней частью чемпионата, медицинский штаб принял решение произвести операционное вмешательство.

    Возвращение Норманна к тренировочной работе ожидается на зимних сборах», – написало «Динамо».

    • Динамо» арендовало Норманна у «Ростова» с правом выкупа.
    • В составе московской команды он провел 6 матчей.
    • Из-за травмы норвежец не играет с 8 октября.

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    Источник: телеграм-канал «Динамо»

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