«Динамо» сообщило, когда Норманн вернется в строй. Ему сделали операцию

Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн перенес операцию на плече. Травма была получена им в октябре.

«Норманн успешно перенeс операцию, связанную с травмой плеча, полученной в матче ЦСКА — «Динамо»

В связи со слабой динамикой консервативной терапии и предстоящей зимней паузой, когда игрок должен полноценно набрать физическую форму перед весенней частью чемпионата, медицинский штаб принял решение произвести операционное вмешательство.

Возвращение Норманна к тренировочной работе ожидается на зимних сборах», – написало «Динамо».

Динамо» арендовало Норманна у «Ростова» с правом выкупа.

В составе московской команды он провел 6 матчей.

Из-за травмы норвежец не играет с 8 октября.

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