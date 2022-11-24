Леау забил дебютный гол за сборную. Он принес Португалии победу в матче ЧМ-2022

Португалия обыграла Гану со счетом 3:2 в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Победный мяч на 80-й минуте забил нападающий «Милана» Рафаэль Леау.

Для него этот гол стал дебютным в составе сборной.

Леау отличился через 3 минуты после выхода на замену.

Для него это первый чемпионат мира.

Дебютный гол за Португалию форвард забил в 12-м матче.

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