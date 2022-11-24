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    Леау забил дебютный гол за сборную. Он принес Португалии победу в матче ЧМ-2022

    Португалия обыграла Гану со счетом 3:2 в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    Победный мяч на 80-й минуте забил нападающий «Милана» Рафаэль Леау.

    Для него этот гол стал дебютным в составе сборной.

    • Леау отличился через 3 минуты после выхода на замену.
    • Для него это первый чемпионат мира.
    • Дебютный гол за Португалию форвард забил в 12-м матче.

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    Источник: Squawka

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +99049

      sv1969 12 минут назад

      Думаю на парня охота будет в следующее ТО

      1
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      Рейтинг: +6314

      Красногорск_Фан 40 минут назад

      Он еще определенно пригодится этой сборной. Респект. Может и уже в следующих матчах

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