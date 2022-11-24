Леау забил дебютный гол за сборную. Он принес Португалии победу в матче ЧМ-2022

Думаю на парня охота будет в следующее ТО
Португалия обыграла Гану со счетом 3:2 в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.
Победный мяч на 80-й минуте забил нападающий «Милана» Рафаэль Леау.
Для него этот гол стал дебютным в составе сборной.
- Леау отличился через 3 минуты после выхода на замену.
- Для него это первый чемпионат мира.
- Дебютный гол за Португалию форвард забил в 12-м матче.
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