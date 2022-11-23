«Мы контролировали игру». Нойер прокомментировал поражение Германии от Японии

Капитан сборной Германии Мануэль Нойер высказался после поражения команды в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022 от Японии (1:2).

«Мы упустили много моментов. На последних минутах не очень хорошо действовали в обороне. Япония была хороша один в один. Нам нужно было лучше располагаться на поле.

Мы контролировали игру, но позволили сопернику все перевернуть. Сейчас мы под большим давлением», – сказал вратарь.

Немцы 2-й ЧМ подряд начали с поражения.

Германия проиграла матч ЧМ, в котором вела в счете после 1-го тайма, впервые с 1978 года (2:3 против Австрии).

Япония впервые выиграла матч на чемпионате мира, в котором уступала в счете.

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