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    «Мы контролировали игру». Нойер прокомментировал поражение Германии от Японии

    Капитан сборной Германии Мануэль Нойер высказался после поражения команды в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022 от Японии (1:2).

    «Мы упустили много моментов. На последних минутах не очень хорошо действовали в обороне. Япония была хороша один в один. Нам нужно было лучше располагаться на поле.

    Мы контролировали игру, но позволили сопернику все перевернуть. Сейчас мы под большим давлением», – сказал вратарь.

    • Немцы 2-й ЧМ подряд начали с поражения.
    • Германия проиграла матч ЧМ, в котором вела в счете после 1-го тайма, впервые с 1978 года (2:3 против Австрии).
    • Япония впервые выиграла матч на чемпионате мира, в котором уступала в счете.

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    Источник: твиттер Bayern & Germany

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    Сегодня, 19:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +719

      Suvorov51 40 минут назад

      Вот натянул бы стринги и женские шпильки и победили бы всех

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