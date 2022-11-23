«Это же очевидно». Уткин назвал клуб, куда следует перейти Роналду

Видеоблогер Василий Уткин дал совет форварду Криштиану Роналду, который разорвал контракт с «Манчестер Юнайтед».
«Вы спрашиваете, куда теперь Роналду? Странный вопрос. Это же очевидно. В «Рому», – написал Уткин.
- «Рому» тренирует Жозе Моуринью. Он работал с Роналду в «Реале».
- Роналду сейчас на чемпионате мира-2022.
- Португалец покинул «МЮ» после публичной критики клуба.
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Источник: телеграм-канал Василия Уткина