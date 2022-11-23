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  • «Это же очевидно». Уткин назвал клуб, куда следует перейти Роналду

«Это же очевидно». Уткин назвал клуб, куда следует перейти Роналду

23 ноября 2022, 08:28
5

Видеоблогер Василий Уткин дал совет форварду Криштиану Роналду, который разорвал контракт с «Манчестер Юнайтед».

«Вы спрашиваете, куда теперь Роналду? Странный вопрос. Это же очевидно. В «Рому», – написал Уткин.

  • «Рому» тренирует Жозе Моуринью. Он работал с Роналду в «Реале».
  • Роналду сейчас на чемпионате мира-2022.
  • Португалец покинул «МЮ» после публичной критики клуба.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Италия. Серия А Португалия. Примейра Рома Роналду Криштиану Уткин Василий
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NewLife
1669188765
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jek718875
1669192512
Рома не потянет, а Зеньит запросто
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