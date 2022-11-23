«А дельфин как ходит?». Соболев выложил пародию на постер Louis Vuitton с Роналду и Месси

Нападающий «Спартака» Александр Соболев опубликовал шуточный пост в своем телеграм-канале.

Он выложил пародию на рекламный постер Louis Vuitton с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

На фото вместо португальца и аргентинца изображены Соболев и Георгий Джикия.

«А дельфин как ходит?» – написал спартаковец, которого часто обвиняют в симуляциях.

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