На секторе фанатов «Спартака» и «Црвены Звезды» на матче с «Зенитом» появились баннеры с буквами V и Z

«Зенит» проводит товарищеский матч с «Црвеной Звездой».

На гостевом секторе, где расположились фанаты сербского клуба и «Спартака», появился баннер с буквой V, а также баннер с надписью «Руси и срби брача заувек» («Русские и сербы – братья навеки»), где жирным выделена буква Z.

Во время матча фанаты устроили перекличку «Косово! Сербия!», а на фан-секторе «Зенита» появились российский и сербский флаги.

Фото: телеграм-канал Ultras Action

«Зенит» и «Црвена Звезда» – действующие чемпионы России и Сербии.

У команд общий спонсор – «Газпром».

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