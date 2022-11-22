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    На секторе фанатов «Спартака» и «Црвены Звезды» на матче с «Зенитом» появились баннеры с буквами V и Z

    «Зенит» проводит товарищеский матч с «Црвеной Звездой».

    На гостевом секторе, где расположились фанаты сербского клуба и «Спартака», появился баннер с буквой V, а также баннер с надписью «Руси и срби брача заувек» («Русские и сербы – братья навеки»), где жирным выделена буква Z.

    Во время матча фанаты устроили перекличку «Косово! Сербия!», а на фан-секторе «Зенита» появились российский и сербский флаги.

    Фото: телеграм-канал Ultras Action

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    Источник: телеграм-канал Ultras Action

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