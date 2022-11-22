«Вместе! Заjeдно!». Игроки «Зенита» и «Црвены Звезды» сфотографировались на фоне баннера о русско-сербской дружбе

«Зенит» и «Црвена Звезда» проводят товарищеский матч в Санкт-Петербурге.

Перед началом встречи футболисты обеих команд сделали совместное фото на фоне баннера о русско-сербской дружбе, который гласит: «Вместе! Заjeдно!».

«Зенит» и «Црвена Звезда» – действующие чемпионы России и Сербии.

У команд общий спонсор – «Газпром».

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