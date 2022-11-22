«Вместе! Заjeдно!». Игроки «Зенита» и «Црвены Звезды» сфотографировались на фоне баннера о русско-сербской дружбе

А не зашквар ли это для ЦЗ с позорными бездомными с вонючей мойки фоткаться?!?!?!
«Зенит» и «Црвена Звезда» проводят товарищеский матч в Санкт-Петербурге.
Перед началом встречи футболисты обеих команд сделали совместное фото на фоне баннера о русско-сербской дружбе, который гласит: «Вместе! Заjeдно!».
- «Зенит» и «Црвена Звезда» – действующие чемпионы России и Сербии.
- У команд общий спонсор – «Газпром».
«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию