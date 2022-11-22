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    «Вместе! Заjeдно!». Игроки «Зенита» и «Црвены Звезды» сфотографировались на фоне баннера о русско-сербской дружбе

    «Зенит» и «Црвена Звезда» проводят товарищеский матч в Санкт-Петербурге.

    Перед началом встречи футболисты обеих команд сделали совместное фото на фоне баннера о русско-сербской дружбе, который гласит: «Вместе! Заjeдно!».

    • «Зенит» и «Црвена Звезда» – действующие чемпионы России и Сербии.
    • У команд общий спонсор – «Газпром».

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +113

      4ekucT911 20 минут назад

      А не зашквар ли это для ЦЗ с позорными бездомными с вонючей мойки фоткаться?!?!?!

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      Рейтинг: +18072

      DVOK68 31 минуту назад

      Косово это Сербия!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +314

      Nikita Suarez 40 минут назад

      Браты Сербы!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +95

      Pawel12 41 минуту назад

      Црвена Звезда с зенитом из-за газпрома только дружит!? Они раньше с Спартаком дружили!

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