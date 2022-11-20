Баринов: «Почему не забили Таджикистану и Узбекистану? Спросите у нападающих. Соболев за «Спартак» забивает, за сборную – нет»

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов выступил с речью после матча с Узбекистаном (0:0).

«Разные таймы с Узбекистаном. В первом тайме многое на чужой половине не получалось. Не получалось, что планировали. В перерыве разобрали. Посмотрели видео, нашли зоны. Второй тайм можно занести в актив.

В целом матч можно занести в актив. Получили игровое время. В клубах игроки отдыхали, а мы в тонусе, работали.

Почему не забили? Надо у нападающих спрашивать. В товарищеских матчах мы не бежим сломя голову. Надо спрашивать нападающих про голы. У Александра Соболева было три-четыре момента. Здесь не забивает, в «Спартаке» – забивает», – сказал Баринов в эфире «Матч ТВ».

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию