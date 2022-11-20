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  • Баринов: «Почему не забили Таджикистану и Узбекистану? Спросите у нападающих. Соболев за «Спартак» забивает, за сборную – нет»

Баринов: «Почему не забили Таджикистану и Узбекистану? Спросите у нападающих. Соболев за «Спартак» забивает, за сборную – нет»

20 ноября 2022, 17:08
17

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов выступил с речью после матча с Узбекистаном (0:0).

«Разные таймы с Узбекистаном. В первом тайме многое на чужой половине не получалось. Не получалось, что планировали. В перерыве разобрали. Посмотрели видео, нашли зоны. Второй тайм можно занести в актив.

В целом матч можно занести в актив. Получили игровое время. В клубах игроки отдыхали, а мы в тонусе, работали.

Почему не забили? Надо у нападающих спрашивать. В товарищеских матчах мы не бежим сломя голову. Надо спрашивать нападающих про голы. У Александра Соболева было три-четыре момента. Здесь не забивает, в «Спартаке» – забивает», – сказал Баринов в эфире «Матч ТВ».

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Таджикистан Узбекистан Баринов Дмитрий Соболев Александр
Комментарии (17)
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Romeo 123
1668954048
Потому что у дельфина яиц нету
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egraf
1668954434
Скажи спасибо судье - не поставил пеналь на последних минутах
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Томик
1668954718
А у меня другой вопрос. Захарян ничего не показал в первом матче - какого хера этого мастера поставили в состав на матч с Узбекистаном? Так и Бакаев когда-нибудь забьет, если его засовывать в состав. Он сколько голевых отдал? Баринов ещё тявкает - баран железнодорожный.
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Fusballer
1668955782
Один Соболев виноват))) Остальные ни при чём))) Хватит ли мозгов у Баринова понять, почему Соболев в Спартаке забивает и раздаёт голевые, а в сборной - нет)))
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a_who
1668955929
а чего только Соболев то ???
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NewLife
1668956067
Без креативной полузащиты Соболев мало что может, один в поле не воин, а у Валэры такой же сумбур на поле, как и в голове.
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Enter2006
1668960891
А это точно Баринов сказал? Ули у Карпина уже научились?
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Валерий2705
1668966395
После слов, про занесение матча в актив, можно просто завалить ипало.
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alefreddy
1668972805
зачем вообще эти матчи просто никто не играет.Позор
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