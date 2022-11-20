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    Баринов: «Почему не забили Таджикистану и Узбекистану? Спросите у нападающих. Соболев за «Спартак» забивает, за сборную – нет»

    Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов выступил с речью после матча с Узбекистаном (0:0).

    «Разные таймы с Узбекистаном. В первом тайме многое на чужой половине не получалось. Не получалось, что планировали. В перерыве разобрали. Посмотрели видео, нашли зоны. Второй тайм можно занести в актив.

    В целом матч можно занести в актив. Получили игровое время. В клубах игроки отдыхали, а мы в тонусе, работали.

    Почему не забили? Надо у нападающих спрашивать. В товарищеских матчах мы не бежим сломя голову. Надо спрашивать нападающих про голы. У Александра Соболева было три-четыре момента. Здесь не забивает, в «Спартаке» – забивает», – сказал Баринов в эфире «Матч ТВ».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +16302

      NewLife 17 минут назад

      Без креативной полузащиты Соболев мало что может, один в поле не воин, а у Валэры такой же сумбур на поле, как и в голове.

      0
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      Рейтинг: +2691

      a_who 19 минут назад

      а чего только Соболев то ???

      1
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      Рейтинг: +16518

      Fusballer 21 минуту назад

      Один Соболев виноват))) Остальные ни при чём))) Хватит ли мозгов у Баринова понять, почему Соболев в Спартаке забивает и раздаёт голевые, а в сборной - нет)))

      3
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      Рейтинг: +7632

      Томик 39 минут назад

      А у меня другой вопрос. Захарян ничего не показал в первом матче - какого хера этого мастера поставили в состав на матч с Узбекистаном? Так и Бакаев когда-нибудь забьет, если его засовывать в состав. Он сколько голевых отдал? Баринов ещё тявкает - баран железнодорожный.

      5
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      Рейтинг: +13

      egraf 44 минуты назад

      Скажи спасибо судье - не поставил пеналь на последних минутах

      3
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      Рейтинг: +22

      ПалкоВводецъ (returned) 48 минут назад

      Надо Дельфину было включать режим нырков. Глядишь судья повелся бы как в играх Спартака. Гыгыгы

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      Рейтинг: +197

      Romeo 123 50 минут назад

      Потому что у дельфина яиц нету

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