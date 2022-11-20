Сборная России не смогла забить в третьем тайме подряд

В эти минуты проходит товарищеский матч между сборными Узбекистана и России. К перерыву счет 0:0.

С учетом товарищеской игры против Таджикистана (0:0) россияне не могут забить три тайма подряд.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Ташкенте.

Команды впервые встречаются друг с другом.

Узбекистан – участник Кубка Азии-2023.

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