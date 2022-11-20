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    Сборная России не смогла забить в третьем тайме подряд

    В эти минуты проходит товарищеский матч между сборными Узбекистана и России. К перерыву счет 0:0.

    С учетом товарищеской игры против Таджикистана (0:0) россияне не могут забить три тайма подряд.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Ташкенте.
    • Команды впервые встречаются друг с другом.
    • Узбекистан – участник Кубка Азии-2023.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1526

      jek718875 1 час назад

      Что за сброд бегает по полю, это сборная??? Писарев в Химках продул 5 матчей,выгнали, получил неустойку 30 млн,сейчас на лавке сидит, а денюжка на счёт капает,жизнь удалась...

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      Рейтинг: +18042

      житель СПб > jek718875 35 минут назад

      Здравый смысл говорит о том, что эти деньги - незаконные. Изъяты из бюджета, скорее всего. Должны быть возвращены.

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      Рейтинг: +1170

      САНЁК17 1 час назад

      Товарищеский матч это разминка миллионеров,кто как выглядит,чем дышать,где играет,а голы забивать не царское дело.Тренер он как экскурсовод

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      Рейтинг: +971

      Эном айс 2 часа назад

      Ща Валера заменит трёх ленивых миллионеров из какой-нибудь столицы и выпустит троих активных нищебродов из Ростова.
      И, Глория, Валерий Георгиевич.!)

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      Рейтинг: +1516

      koli4ka 2 часа назад

      стабильность и ещё раз стабильность...это же лицо сборной

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      Рейтинг: +12143

      Алексей З 2 часа назад

      Забить ?
      Сборная ни одного момента не создала за 3 тайма!!!

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