Сборная России не смогла забить в третьем тайме подряд

Что за сброд бегает по полю, это сборная??? Писарев в Химках продул 5 матчей,выгнали, получил неустойку 30 млн,сейчас на лавке сидит, а денюжка на счёт капает,жизнь удалась...
В эти минуты проходит товарищеский матч между сборными Узбекистана и России. К перерыву счет 0:0.
С учетом товарищеской игры против Таджикистана (0:0) россияне не могут забить три тайма подряд.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Ташкенте.
- Команды впервые встречаются друг с другом.
- Узбекистан – участник Кубка Азии-2023.
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