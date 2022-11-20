РПЛ пошутила над рекламным постером Месси и Роналду

Царь-Мостовой и Губерниев с ихними противогазами тоже смотрелись бы намного умнее,чем в жизни.Тут думать надо прежде,чем ляпнуть...
Пресс-служба РПЛ высмеяла совместный рекламный постер Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Лига вспомнила о похожей «сцене» в исполнении Дмитрия Булыкина и Дмитрия Сычева.
- Месси и Роналду примут участие в чемпионате мира-2022.
- Турнир стартует сегодня.
- У Месси и Роналду на двоих 12 «Золотых мячей».
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