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    РПЛ пошутила над рекламным постером Месси и Роналду

    Пресс-служба РПЛ высмеяла совместный рекламный постер Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

    Лига вспомнила о похожей «сцене» в исполнении Дмитрия Булыкина и Дмитрия Сычева.

    • Месси и Роналду примут участие в чемпионате мира-2022.
    • Турнир стартует сегодня.
    • У Месси и Роналду на двоих 12 «Золотых мячей».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13957

      playsh 51 минуту назад

      Царь-Мостовой и Губерниев с ихними противогазами тоже смотрелись бы намного умнее,чем в жизни.Тут думать надо прежде,чем ляпнуть...

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      Рейтинг: +16489

      Fusballer 1 час назад

      Булыкин и Сычёв в сто раз круче распиаренных Меси и Роналды.

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