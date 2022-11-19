Гончаренко посетил матч КХЛ. Команда из Екатеринбурга победила 8:2

Из всего перечня сегодняшних матчей в КХЛ именно эту игру не показывали в общем доступе.
Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко посетил матч КХЛ «Автомобилист» – «Сочи». Екатеринбуржцы победили со счетом 8:2.
Гончаренко впервые посетил хоккей в Екатеринбурге.
- Белорус принял «Урал» в августе.
- Гончаренко вывел «Урал» из зоны вылета.
- Ближайший соперник «Урала» – ЦСКА (22 ноября).
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