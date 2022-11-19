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    Гончаренко посетил матч КХЛ. Команда из Екатеринбурга победила 8:2

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко посетил матч КХЛ «Автомобилист» – «Сочи». Екатеринбуржцы победили со счетом 8:2.

    Гончаренко впервые посетил хоккей в Екатеринбурге.

    • Белорус принял «Урал» в августе.
    • Гончаренко вывел «Урал» из зоны вылета.
    • Ближайший соперник «Урала» – ЦСКА (22 ноября).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +937

      ARSteven89 1 час назад

      Из всего перечня сегодняшних матчей в КХЛ именно эту игру не показывали в общем доступе.

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