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    «Может, мы сейчас тоже хотим Сперцяна забрать». Президент «Оренбурга» – о нежелании отпускать Личку в «Краснодар»

    Президент «Оренбурга» Василий Еремякин объяснил позицию клуба по поводу возможного ухода главного тренера Марцела Лички в «Краснодар».

    «Мы занимаем очень простую позицию – у Марцела контракт, он его должен доработать. На клуб выходили люди из «Краснодара» и получили отрицательный ответ.

    Мало ли, кто что хочет. Мы, может, тоже хотели бы сейчас Сперцяна забрать.

    Мы для себя ставим определенные задачи, которые завязаны на тренере. Без тренера у нас будут проблемы.

    Желания менять что-либо у нас нет», – сказал Еремякин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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