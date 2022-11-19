«Может, мы сейчас тоже хотим Сперцяна забрать». Президент «Оренбурга» – о нежелании отпускать Личку в «Краснодар»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин объяснил позицию клуба по поводу возможного ухода главного тренера Марцела Лички в «Краснодар».
«Мы занимаем очень простую позицию – у Марцела контракт, он его должен доработать. На клуб выходили люди из «Краснодара» и получили отрицательный ответ.
Мало ли, кто что хочет. Мы, может, тоже хотели бы сейчас Сперцяна забрать.
Мы для себя ставим определенные задачи, которые завязаны на тренере. Без тренера у нас будут проблемы.
Желания менять что-либо у нас нет», – сказал Еремякин.
- «Краснодар» занимает 8-е место в РПЛ после 17 туров.
- «Оренбург» идет на 7-й строчке в лиге.
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Источник: «Спорт-Экспресс»