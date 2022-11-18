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    Назначен судья на матч-открытие ЧМ-2022

    ФИФА назначила на матч-открытие чемпионата мира-2022 между Катаром и Эквадором итальянскую бригаду судей во главе с Даниэле Орсато.

    Игра состоится 20 ноября.

    • Орсато 46 лет.
    • Судья входит в список ФИФА с 2010 года.
    • На ЧМ-2018 Орсато работал на VAR.

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    Источник: ФИФА

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      maydaydwe 45 минут назад


      Myжики тепеpь любyю девкy мoжно paзвeсти на ce-кс или из скpомной жeны сдeлать pазвpатную cамкy, сам опpобовал неoднокpатно на жeнe и любoвницe, вот мой сeкpет ----- https://s9.ro/vous

      0
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      Рейтинг: +98918

      zigbert 1 час назад

      Опытный судья. В итальянском чемпионате один из лучших.

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      Рейтинг: +17877

      Cleaner 2 часа назад

      Не Карасев???

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      Рейтинг: +1515

      jek718875 > Cleaner 1 час назад

      На ЧМ будет Кукуян, Карась обделался

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