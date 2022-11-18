Назначен судья на матч-открытие ЧМ-2022

ФИФА назначила на матч-открытие чемпионата мира-2022 между Катаром и Эквадором итальянскую бригаду судей во главе с Даниэле Орсато.

Игра состоится 20 ноября.

Орсато 46 лет.

Судья входит в список ФИФА с 2010 года.

На ЧМ-2018 Орсато работал на VAR.

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