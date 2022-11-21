Сборные США и Уэльса сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Получи 2000 рублей бесплатно и поставь на матчи чемпионата мира

Встреча состоится в понедельник, 21 ноября.

Матч пройдет на стадионе «Ахмад бин Али».

Начало – в 22:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Прогноз на матч США – Уэльс

США – Уэльс. Стартовые составы команд

ЧМ-2022. Гол Бэйла спас для Уэльса ничью в матче с США

Все результаты матчей чемпионата мира за сегодня (21 ноября)

Следите за всеми играми ЧМ-2022 в нашем матч-центре

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!