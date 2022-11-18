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    Антони купил Lamborghini за 385 тысяч в честь вызова в сборную Бразилии на ЧМ-2022

    Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони сделал себе подарок в связи с попаданием в итоговый состав сборной Бразилии на чемпионат мира.

    Он купил Lamborghini Aventador за 385 тысяч евро.

    Для 22-летнего футболиста предстоящий мундиаль станет первым в карьере.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Бразилия сыграет в одной группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

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    Источник: A Bola

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    Сегодня, 14:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +850

      Rabinovi_ch 10 минут назад

      Я как-то в честь покупки бутылки пива, решил её выпить.

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