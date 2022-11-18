Антони купил Lamborghini за 385 тысяч в честь вызова в сборную Бразилии на ЧМ-2022

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони сделал себе подарок в связи с попаданием в итоговый состав сборной Бразилии на чемпионат мира.
Он купил Lamborghini Aventador за 385 тысяч евро.
Для 22-летнего футболиста предстоящий мундиаль станет первым в карьере.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Бразилия сыграет в одной группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.
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Источник: A Bola