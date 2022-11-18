Сборная России прилетела в Ташкент на матч с Узбекистаном

Нет настроя у наших. Безсмысленные матчи, результаты которых никак и ни на что не повлияют. Профи не профи, а тупую, безсмысленную работу не каждый сможет делать.
Сборная России уже находится в Ташкенте.
Сегодня национальная команда прилетела в столицу Узбекистана из Душанбе.
- В четверг россияне сыграли вничью с Таджикистаном (0:0).
- Товарищеский матч с Узбекистаном запланирован на воскресенье, 20 ноября. Начало – в 15:00 мск.
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