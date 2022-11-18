Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Сборная России прилетела в Ташкент на матч с Узбекистаном

    Сборная России уже находится в Ташкенте.

    Сегодня национальная команда прилетела в столицу Узбекистана из Душанбе.

    • В четверг россияне сыграли вничью с Таджикистаном (0:0).
    • Товарищеский матч с Узбекистаном запланирован на воскресенье, 20 ноября. Начало – в 15:00 мск.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:40
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16461

      Fusballer 44 минуты назад

      Нет настроя у наших. Безсмысленные матчи, результаты которых никак и ни на что не повлияют. Профи не профи, а тупую, безсмысленную работу не каждый сможет делать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17858

      Cleaner > Fusballer 4 минуты назад

      При чем тут настрой? У наших(у тех, кого по своей прихоти вызвал Карпин) нет МАСТЕРСТВА. Потому и игры такие серые. А про бессмысленные игры это ОТГОВОРКИ...(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23536

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      "Сияй Ташкент звезда Востока,
      Столица дружбы и тепла."

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17858

      Cleaner > DOCTOR PENALTY 6 минут назад

      Помните ведь!..)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11