Пять стран подали совместную заявку на проведение Евро-2028

Англия, Северная Ирландия, Шотландия, Уэльс и Ирландия подали совместную заявку на проведение чемпионата Европы в 2028 году, сообщает Sky Sports.

В официальной заявке указаны 14 стадионов, готовых принять матчи Евро-2028.

Место проведения Евро-2028 определится в сентябре 2023 года.

Ранее заявку на проведение турнира подала Турция.

Евро-2024 пройдет в Германии.

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию