Пять стран подали совместную заявку на проведение Евро-2028

вроде как раз ирландия на прошлом евро отказалась его проводить, из-за чего питер получил дополнительные 3 матча. а вдруг снова откажутся в пользу шотландии, например)
Англия, Северная Ирландия, Шотландия, Уэльс и Ирландия подали совместную заявку на проведение чемпионата Европы в 2028 году, сообщает Sky Sports.
В официальной заявке указаны 14 стадионов, готовых принять матчи Евро-2028.
- Место проведения Евро-2028 определится в сентябре 2023 года.
- Ранее заявку на проведение турнира подала Турция.
- Евро-2024 пройдет в Германии.
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