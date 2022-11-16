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    Пять стран подали совместную заявку на проведение Евро-2028

    Англия, Северная Ирландия, Шотландия, Уэльс и Ирландия подали совместную заявку на проведение чемпионата Европы в 2028 году, сообщает Sky Sports.

    В официальной заявке указаны 14 стадионов, готовых принять матчи Евро-2028.

    • Место проведения Евро-2028 определится в сентябре 2023 года.
    • Ранее заявку на проведение турнира подала Турция.
    • Евро-2024 пройдет в Германии.

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    Источник: Sky Sports

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2296

      fakeid 26 минут назад

      вроде как раз ирландия на прошлом евро отказалась его проводить, из-за чего питер получил дополнительные 3 матча. а вдруг снова откажутся в пользу шотландии, например)

      0
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      Рейтинг: +11221

      alex1951 1 час назад

      Понятно,что Англия...но....
      Раз они все под флагом Великобритании ,то и поделят игры меж собой,может Ирландию бортонут...
      Шансы есть ,тк в последий раз Англия принимала ЧЕ в 1996 году,где Россия запомнилась лишь 3-3 ничьей с финалистом Чехией

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      Рейтинг: +5446

      Enter2006 1 час назад

      Прикольно, по сути тогда одна страна подала заявку а не 5...

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      Рейтинг: +129

      Юрбан-Зенит > Enter2006 1 час назад

      Две

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      Рейтинг: +2760

      фанат джигурды 1 час назад

      А что не 24?
      Даёшь каждый матч в новой стране!!!

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