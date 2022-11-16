Рангник отреагировал на критику Роналду. Португалец не считает немца тренером

Экс-тренер «МЮ» Ральф Рангник рассказал, как относится к критике со стороны нападающего Криштиану Роналду. Португалец не считает немца тренером.

«Я главный тренер сборной Австрии. Судить о словах Роналду – не моя работа. Это работа «Манчестер Юнайтед» и спортивных журналистов», – сказал Рангник.

Рангник возглавлял «МЮ» с 29 ноября 2021-го по 29 мая 2022-го года.

Он должен был стать консультантом клуба, но договоренность аннулировали.

В итоге тренер ушел работать в сборную Австрии.

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