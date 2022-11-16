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    Рангник отреагировал на критику Роналду. Португалец не считает немца тренером

    Экс-тренер «МЮ» Ральф Рангник рассказал, как относится к критике со стороны нападающего Криштиану Роналду. Португалец не считает немца тренером.

    «Я главный тренер сборной Австрии. Судить о словах Роналду – не моя работа. Это работа «Манчестер Юнайтед» и спортивных журналистов», – сказал Рангник.

    • Рангник возглавлял «МЮ» с 29 ноября 2021-го по 29 мая 2022-го года.
    • Он должен был стать консультантом клуба, но договоренность аннулировали.
    • В итоге тренер ушел работать в сборную Австрии.

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    Источник: Goal

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