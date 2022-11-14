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    Карпин: «Обвинения в адрес Чистякова – глупость! В РПЛ вообще нет договорных матчей»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о ситуации с защитником «Зенита» Дмитрием Чистяковым.

    • Футболист допустил голевую ошибку в проигранном матче с «Ахматом» (1:2).
    • После этого в «Зените» говорили о возможном отстранении Чистякова от основы.
    • Карпин не включил защитника в итоговый состав сборной России на ноябрьские игры.

    – Вы хорошо знаете Дмитрия Чистякова, который попал в неприятную историю после матча «Зенита» с «Ахматом». Верите, что защитник мог ошибиться специально?

    – Такой вопрос нелепо задавать не только по Чистякову, но и по любому футболисту. Это глупость, брошенная в воздух. Естественно, не верю.

    – Но это произнесено генеральным директором клуба.

    – Он не может сказать глупость? От этого любой человек не застрахован.

    – У вас не возникало желания позвонить и поддержать Чистякова?

    – Может, и возникало. Но было не до этого.

    – Вы чувствуете, что российский футбол стал чище?

    – Однозначно. Сейчас договорных матчей в РПЛ нет вообще. В лиге ниже – не знаю. Раньше это было, лет 10-15 назад.

    Да, это не доказано, но вы сами все знаете. Раньше так происходило. Сейчас этого нет, и разговоров таких тоже нет.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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