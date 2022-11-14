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  • Карпин: «Обвинения в адрес Чистякова – глупость! В РПЛ вообще нет договорных матчей»

Карпин: «Обвинения в адрес Чистякова – глупость! В РПЛ вообще нет договорных матчей»

14 ноября 2022, 12:12
4

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о ситуации с защитником «Зенита» Дмитрием Чистяковым.

  • Футболист допустил голевую ошибку в проигранном матче с «Ахматом» (1:2).
  • После этого в «Зените» говорили о возможном отстранении Чистякова от основы.
  • Карпин не включил защитника в итоговый состав сборной России на ноябрьские игры.

– Вы хорошо знаете Дмитрия Чистякова, который попал в неприятную историю после матча «Зенита» с «Ахматом». Верите, что защитник мог ошибиться специально?

– Такой вопрос нелепо задавать не только по Чистякову, но и по любому футболисту. Это глупость, брошенная в воздух. Естественно, не верю.

– Но это произнесено генеральным директором клуба.

– Он не может сказать глупость? От этого любой человек не застрахован.

– У вас не возникало желания позвонить и поддержать Чистякова?

– Может, и возникало. Но было не до этого.

– Вы чувствуете, что российский футбол стал чище?

– Однозначно. Сейчас договорных матчей в РПЛ нет вообще. В лиге ниже – не знаю. Раньше это было, лет 10-15 назад.

Да, это не доказано, но вы сами все знаете. Раньше так происходило. Сейчас этого нет, и разговоров таких тоже нет.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Ахмат Чистяков Дмитрий Карпин Валерий
Комментарии (4)
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Ziklop
1668421338
Валера ответил вопросом на вопрос в своём стиле, не с руки ему сказать, что медвед дебил.
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GreyDM
1668422084
Да бред Медвед сморозил. У цз есть возможность и менее очевидно гол себе привезти, например "случайно" мячик рукой задеть, или всё также, "по неосторожности", завалить кого-нибудь в штрафной, "в пылу борьбы"))) А тут прям всё на виду, он (Чистяков) как будто всеми правдами и неправдами нарывался на подозрения в свой адрес... бред.
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subbotaspartak
1668432661
А в приказном порядке?
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