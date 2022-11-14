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    «Если у кого-то есть доказательства, покажи их. Если нет – закрой рот». Личка – о возможной связи «Оренбурга» с «Зенитом» и «Сочи»

    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал о своем отношении к тому, что его клуб подозревают в связях с «Зенитом» и «Сочи».

    – О чем подумали, когда увидели новость, что скауты «Зенита» якобы ищут игроков для «Оренбурга»?

    – Это и немного обидно, и немного смешно. Например, Брайана Мансилью я знаю по «Расингу», два сезона он провел в чемпионате Португалии – у него хороший бэкграунд. Лукаса Веру нам предложил Алехандро Домингес.

    Мне кажется, в России часто домысливают. Я слышал, что могу возглавить «Сочи», который якобы считается частью иерархии. Зачем мне идти в «Сочи», если я хочу работать в «Оренбурге»?

    Если мне скажут: «Марцел, надо пойти в «Сочи» – я поеду в Чехию. Я свободный человек, принимаю все решения сам. Такие разговоры меня удивляют, пока я не сталкивался с чем-то подобным.

    Если мне позвонит Семак и скажет: «Марцел, в «Зените» Мостовой получает мало игрового времени, а с тобой он сможет развиваться, не хочешь ли взять его в аренду?» – конечно, я соглашусь.

    Не из-за того, что Мостовой – игрок «Зенита», а потому, что он хороший футболист. Год назад я хотел взять в аренду Руслана Литвинова и Михаила Игнатова у «Спартака», мне нравился Олусегун – еще до отъезда легионеров из основы «Краснодара». Для меня не имеет значения клуб, которому принадлежит игрок.

    Я верю в честность. Если у кого-то есть какие-то доказательства, покажи их. Если нет – закрой рот», – заявил Личка.

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    Источник: Sports.ru

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    14.11.2022 10:33
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +296

      Ill Ich 14 ноября, 16:05

      Вряд-ли Иван Карпов прислушается к совету Лички и закроет рот. Должен же как-то инсайдер зарабатывать на хлеб насущный?

      1
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      Рейтинг: +1337

      balam 14 ноября, 15:54

      респект.приятно наблюдать за работой тренера и игрой команды

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +374

      Азбука 14 ноября, 13:20

      Доказательства есть продажная девка Газпрома. Настоящий фанат живёт слухами, домыслами и личным убеждением, что победа чужой команды не может быть честной.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17804

      Cleaner > Азбука 14 ноября, 15:02

      Ошибаетесь. Настоящий фанат ЗНАЕТ, что победа чужой команды не может быть честной!!!...)))

      0
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      Рейтинг: +4161

      Spirit_78 14 ноября, 13:10

      Если все пустозвоны закроют рты - они немедленно лишатся работы, а канал Матч ТВ прекратит своё существование. Борзыкин, Уткин и им подобные вообще сопьются. Так что вряд ли это закрытие ртов произойдёт.

      7
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      Рейтинг: +7257

      Беспонтий 14 ноября, 11:54

      "Мне кажется, в России часто домысливают."
      домыслили уже(
      личке браво
      из варягов но не в греки

      8
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      Рейтинг: +1496

      Artemka444 14 ноября, 11:10

      Всё правильно!!
      А то у нас слишком много балаболов развелось!!!!

      3
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      Рейтинг: +17804

      Cleaner 14 ноября, 11:09

      Заткните Личку!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3054

      Ziklop > Cleaner 14 ноября, 13:19

      лучше на Федота обрати внимание и ему советы давай. Этот мужик ничего плохого не сказал.

      3
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