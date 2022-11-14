«Если у кого-то есть доказательства, покажи их. Если нет – закрой рот». Личка – о возможной связи «Оренбурга» с «Зенитом» и «Сочи»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал о своем отношении к тому, что его клуб подозревают в связях с «Зенитом» и «Сочи».

– О чем подумали, когда увидели новость, что скауты «Зенита» якобы ищут игроков для «Оренбурга»?

– Это и немного обидно, и немного смешно. Например, Брайана Мансилью я знаю по «Расингу», два сезона он провел в чемпионате Португалии – у него хороший бэкграунд. Лукаса Веру нам предложил Алехандро Домингес.

Мне кажется, в России часто домысливают. Я слышал, что могу возглавить «Сочи», который якобы считается частью иерархии. Зачем мне идти в «Сочи», если я хочу работать в «Оренбурге»?

Если мне скажут: «Марцел, надо пойти в «Сочи» – я поеду в Чехию. Я свободный человек, принимаю все решения сам. Такие разговоры меня удивляют, пока я не сталкивался с чем-то подобным.

Если мне позвонит Семак и скажет: «Марцел, в «Зените» Мостовой получает мало игрового времени, а с тобой он сможет развиваться, не хочешь ли взять его в аренду?» – конечно, я соглашусь.

Не из-за того, что Мостовой – игрок «Зенита», а потому, что он хороший футболист. Год назад я хотел взять в аренду Руслана Литвинова и Михаила Игнатова у «Спартака», мне нравился Олусегун – еще до отъезда легионеров из основы «Краснодара». Для меня не имеет значения клуб, которому принадлежит игрок.

Я верю в честность. Если у кого-то есть какие-то доказательства, покажи их. Если нет – закрой рот», – заявил Личка.

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