Азмун может не попасть в заявку Ирана на ЧМ-2022 из-за поддержки протестов

Похоже,Министерство спорта Ирана получает зарплату от англосаксонов с америкосами,иначе как ещё можно расценивать это бредовое требование отстранить лучшего игрока своей страны от ЧМ.Просто безмозглые идиоты.Азмун,это же как Салах для Египта.Бляха-муха...
Форвард сборной Ирана Сердар Азмун может пропустить чемпионат мира в Катаре.
Министерство спорта страны требует у главного тренера сборной Карлуша Кейруша не включать нападающего «Байера» в итоговую заявку Ирана.
Азмун ранее поддержал массовые антиправительственные протесты в Иране.
- ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
- Иран сыграет в группе с Англией, США и Уэльсом.
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