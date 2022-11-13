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    Азмун может не попасть в заявку Ирана на ЧМ-2022 из-за поддержки протестов

    Форвард сборной Ирана Сердар Азмун может пропустить чемпионат мира в Катаре.

    Министерство спорта страны требует у главного тренера сборной Карлуша Кейруша не включать нападающего «Байера» в итоговую заявку Ирана.

    Азмун ранее поддержал массовые антиправительственные протесты в Иране.

    • ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
    • Иран сыграет в группе с Англией, США и Уэльсом.

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    Источник: IranWire

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +13944

      playsh 35 минут назад

      Похоже,Министерство спорта Ирана получает зарплату от англосаксонов с америкосами,иначе как ещё можно расценивать это бредовое требование отстранить лучшего игрока своей страны от ЧМ.Просто безмозглые идиоты.Азмун,это же как Салах для Египта.Бляха-муха...

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      Рейтинг: +86

      Стоп всем 1 час назад

      Прям как в Расее, где придумали закон о дискредитации вс рф.
      Много непонятных, ненужных слов в расее придумали---демилитаризация, дискредитация, денационализация.)))

      0
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      Рейтинг: +10721

      R_a_i_n 1 час назад

      Спорт вне политики.

      1
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      Рейтинг: +86

      Стоп всем > R_a_i_n 1 час назад

      Красномордый это давно не так.

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      Рейтинг: +10721

      R_a_i_n > Стоп всем 1 час назад

      Хохлобот, ты снова всплыло.

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      Рейтинг: +86

      Стоп всем > R_a_i_n 1 час назад

      Набить бы тебе морду, дык она и без того красная )))

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      Рейтинг: +10721

      R_a_i_n > Стоп всем 1 час назад

      Тебе мешает частица бы, да клавиатурный террорист!

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      Рейтинг: +86

      Стоп всем > R_a_i_n 1 час назад

      Ничо сученок.И тебя моГилизация накроет.( не тебя, так твоих родственников)

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      Рейтинг: +13944

      playsh > R_a_i_n 34 минуты назад

      !!!!!!

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      Рейтинг: +655

      Forvard47 1 час назад

      ну и дебилами будут если одну из надежд своих не возьмут

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      Рейтинг: +5868

      maygli 1 час назад

      Ну и дурачок.

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      Рейтинг: +13944

      playsh > maygli 24 минуты назад

      Тогда дурачки,или Вы полагаете,в Мин.спорта Ирана работает один придурок? А Гл.тренер тут работай рискует в случае ослушания...

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