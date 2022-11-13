Азмун может не попасть в заявку Ирана на ЧМ-2022 из-за поддержки протестов

Форвард сборной Ирана Сердар Азмун может пропустить чемпионат мира в Катаре.

Министерство спорта страны требует у главного тренера сборной Карлуша Кейруша не включать нападающего «Байера» в итоговую заявку Ирана.

Азмун ранее поддержал массовые антиправительственные протесты в Иране.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Иран сыграет в группе с Англией, США и Уэльсом.

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