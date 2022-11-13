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    Серия А. «Интер» одержал волевую победу над «Аталантой» (3:2) и поднялся в зону ЛЧ. У 36-летнего Джеко дубль

    «Интер» в 15-м туре чемпионата Италии оказался сильнее «Аталанты». Миланцы по ходу встречи уступали.

    Дубль оформил форвард «Интера» Эдин Джеко.

    Защитник «Аталанты» Хосе Паломино забил в свои и чужие ворота.

    «Интер» поднялся на четвертое место. «Аталанта» идет шестой.

    У «Аталанты» четыре поражения в пяти последних играх.

    «Аталанта» не побеждает «Интер» с 2018 года.

    Италия. Серия А. 15-й тур

    Аталанта – Интер – 2:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Лукман, 25 (с пенальти); 1:1 – Джеко, 36; 1:2 – Джеко, 56; 1:3 – Паломино, 62 (в свои ворота); 2:3 – Паломино, 77.

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    Источник: Бомбардир.ру

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