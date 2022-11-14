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  • Камавинга – новая надежда Франции: он родился в лагере беженцев и чуть не ушел из футбола из-за пожара в доме. Теперь поедет на ЧМ

Камавинга – новая надежда Франции: он родился в лагере беженцев и чуть не ушел из футбола из-за пожара в доме. Теперь поедет на ЧМ

14 ноября 2022, 12:15
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Два события из жизни Эдуардо Камавинги.

Начало сентября, отрывок из интервью: «Я всегда мечтал о чемпионате мира. Так получилось, что на клубном уровне благодаря «Реалу» я выиграл все, что возможно. Теперь пришла очередь сборной – я буду выкладываться на 200%, чтобы попасть в заявку сборной Франции на чемпионат мира. Защищать цвета сборной и победить с ней на ЧМ – моя самая большая мечта детства».

Начало ноября. Журналист ESPN дал инсайд, что Дидье Дешам не взял Камавингу в сборную на чемпионат мира. Но спустя пару часов сам же Дешам опроверг ее опубликованной заявкой Франции на ЧМ в Катаре. И Камавинга был там. Его мечта детства сбылась – правда, перед светлым будущим ему пришлось перенести многое в прошлом.

Камавинга родился в лагере беженцев в Анголе – его родители бежали из Конго из-за войны

В конце девяностых-начале нулевых многие конголезцы лишились дома из-за войны, которая продолжалась пять лет. Его родители уехали на четвертый год всех действий, потому что хотели сохранить жизнь себе и детям. Денег особо не было, поэтому самым доступным был вариант с переездом в Анголу. А там пришлось жить в лагере для мигрантов, где и родился Эдуардо Камавинга.

Из интервью самого Камавинги:

«Я много обсуждал прошлое с отцом. Они жили в лагере беженцев всего два года. Я – всего год, но это было очень тяжелое время, хоть я его не помню. Папа говорил, что его иногда не было дома несколько дней: нужно было много денег, чтобы прокормить нашу большую семью. А как их достать в тех условиях? Мама хотела работать, но отец боялся за нее и запрещал – просто просил сидеть дома вместе с нами. Мама не слушалась его и втайне устраивалась на работу. Мы жили либо сами по себе, либо за нами присматривали друзья».

В одном из своих интервью Камавинга выделил еще один большой минус проживания в лагере беженцев – высокий уровень криминала. По его словам, отца несколько раз пытались ограбить чуть ли не знакомые: ни у кого не было денег, но все хотели питаться нормально, поэтому шли на радикальные шаги.

В 2003-м отец семейства Камавинги все же перевез семью в Европу, о которой мечтал. Тут снова слова Эдуардо о воспоминаниях папы: «Он любит вспоминать эту историю. Они летели во Францию и точно знали, что будут жить в городе Фужер. Там обосновались друзья его детства и отлично рекламировали это место, когда созванивались с папой. Мы летели через Париж. Когда самолет оттолкнулся от взлетной полосы в Анголе, папа плакал.

Слезы – редкость для папы. Я видел их лишь раз. Он потом рассказывал, что до Парижа не мог поверить в то, что улетел из Африки».

Из-за пожара отложился отъезд Камавинги в «Ренн» – он даже хотел уйти из футбола, но отец отговорил

Адаптация для Камавинги и его семьи во Франции проходила сложно опять же из-за нехватки денег. Они не смогли купить уже построенный дом, поэтому выкупили небольшой участок земли, запаслись всеми необходимыми строительными материалами и начали стройку. Так было дешевле – к тому же им помогали друзья и родственники, которые прибыли из Анголы во Францию.

Камавинга начал занятия футболом в местном клубе «Драпо-Фужер» в шесть лет. А уже в 11 получил предложение от академии «Ренна». Но перейти в новый клуб получилось не сразу – трансфер отложил пожар, в котором сгорел тот самый дом, который строила семья.

Вот несколько интервью Эдуардо Камавинги об этом:

• «В день, когда сгорел наш дом, отец сказал мне: «Сын, сейчас мы будем отдавать все наши силы на восстановление имущества. Ты должен понимать: на тебя возложены наши надежды, ты сейчас должен помочь нам восстановиться. Возможно, футбол поможет тебе в этом». В тот день я пообещал отцу, что стану классным футболистом».

• «Когда я узнал, что наш дом сгорел, то первая мысль была: «Я брошу футбол и буду работать, чтобы наша семья быстрее встала на ноги. Отец мне сразу отказал. Мама даже не стала слушать. Все настаивали на том, чтобы я продолжал играть в футбол».

«Ренн» не мог принять из-за гражданства – я мог получить его только с документами, но они сгорели. Я благодарен клубу за то, что руководство закрыло глаза на бюрократию и взяло меня без гражданства».

• «Мы довольно быстро отстроили дом, а я даже участвовал в этом деле – хотя мама и папа боялись, что я травмируюсь. Нам очень помогли друзья, которые закупали материалы. А еще помогли тренеры и боссы «Ренна»: они подарили нам мебель и бытовую технику».

Текст: Илья Егоров

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Чемпионат мира Европа Реал Франция Ренн Камавинга Эдуардо
Комментарии (1)
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AlexanderFCSM
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такое интересное начало, а потом как будто хрен забили, недописано
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