АПЛ. «Ливерпуль» победил «Саутгемптон» (3:1), «Тоттенхэм» – «Лидс» (4:3)

«Ливерпуль» в 16-м туре чемпионата Англии оказался сильнее «Саутгемптона». Это был дебютный матч для главного тренера гостей Натана Джонса, пришедшего из «Лутона» (Чемпионшип).

Ливерпульцы поднялись на шестое место. «Саутгемптон» идет в зоне вылета.

В другой встрече «Тоттенхэм» добился победы над «Лидсом». Гости трижды вели в счете, но уступили.

Англия. АПЛ. 16-й тур

Тоттенхэм – Лидс – 4:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Саммервил, 10; 1:1 – Кейн, 25; 1:2 – Родриго, 43; 2:2 – Дэвис, 51; 2:3 – Родриго, 76; 3:3 – Бентанкур, 81; 4:3 – Бентанкур, 83.

Удаления: нет – Адамс, 87 (вторая ж.к.).

Ливерпуль – Саутгемптон – 3:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Фирмино, 6; 1:1 – Адамс, 9; 2:1 – Нуньес, 21; 3:1 – Нуньес, 42.

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