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    EA Sports предсказала победителя ЧМ-2022. Предыдущие 3 раза компания не ошиблась

    Производитель футбольного симулятора FIFA EA Sports провел официальную симуляцию ЧМ-2022.

    Посредством проведения матчей в FIFA 23 было выяснено, что титул достанется Аргентине. В финале она победит Бразилию.

    • EA Sports аналогичным образом предсказывала победителей 3 предыдущих чемпионатов мира и не ошиблась.
    • Аргентина не брала ЧМ с 1986 года.
    • Турнир в Катаре стартует 20 ноября.

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    ЧМ-2022: заявки команд, составы

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    Источник: Бомбардир.ру

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    11.11.2022 23:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3446

      Fancyfall 15 минут назад

      кто спонсирует симуляцию и фиксацию результата?)

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      Рейтинг: +7554

      mihail200606 21 минуту назад

      Месси должен быть чемпионом мира...последний шанс..и станет тогда королём..

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      Рейтинг: +923

      ARSteven89 31 минуту назад

      То есть симулятор выдал:
      1) в группе В с первого места выйдут американцы, а англичане со 2го;
      2) в группе F хорваты опередят бельгийцев;
      3) в группе Н вместе с Португалией в 1/8 шагнёт Южная Корея )))

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      Рейтинг: +8183

      vladik12 > ARSteven89 22 минуты назад

      Три пункта. Нереального - ни одного.

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      Рейтинг: +169

      Romeo 123 32 минуты назад

      Только не Аргентина, там вонючий гном

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