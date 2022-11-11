EA Sports предсказала победителя ЧМ-2022. Предыдущие 3 раза компания не ошиблась

Производитель футбольного симулятора FIFA EA Sports провел официальную симуляцию ЧМ-2022.

Посредством проведения матчей в FIFA 23 было выяснено, что титул достанется Аргентине. В финале она победит Бразилию.

EA Sports аналогичным образом предсказывала победителей 3 предыдущих чемпионатов мира и не ошиблась.

Аргентина не брала ЧМ с 1986 года.

Турнир в Катаре стартует 20 ноября.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

ЧМ-2022: заявки команд, составы