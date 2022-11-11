Зырянов назвал лучшего футболиста РПЛ

Главный тренер новороссийского «Черноморца» Константин Зырянов рассказал, кого считает лучшим игроком в российской Премьер-лиге.
– Вы признавались лучшим игроком России, а какой сейчас футболист, на ваш взгляд, лучше всех играет в РПЛ?
– Надо выделять из футболистов, кто выступает в команде, которая идет на первом месте. Учитывая, что там один «Зенит», то я бы Вендела назвал.
Он в этом сезоне играет сильно. Когда хочет играть, тогда играет достаточно сильно.
- В этом сезоне Вендел забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах РПЛ.
- Он выступает за «Зенит» с октября 2020 года.
- Клуб уцпил бразильца за 20,3 миллиона евро.
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Источник: «Комсомольская правда»