Зырянов назвал лучшего футболиста РПЛ

Главный тренер новороссийского «Черноморца» Константин Зырянов рассказал, кого считает лучшим игроком в российской Премьер-лиге.

– Вы признавались лучшим игроком России, а какой сейчас футболист, на ваш взгляд, лучше всех играет в РПЛ?

– Надо выделять из футболистов, кто выступает в команде, которая идет на первом месте. Учитывая, что там один «Зенит», то я бы Вендела назвал.

Он в этом сезоне играет сильно. Когда хочет играть, тогда играет достаточно сильно.

В этом сезоне Вендел забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах РПЛ.

Он выступает за «Зенит» с октября 2020 года.

Клуб уцпил бразильца за 20,3 миллиона евро.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно