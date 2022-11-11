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    Примера. «Реал» впервые за 16 лет обыграл «Кадис» на «Сантьяго Бернабеу»

    В 14-м туре чемпионата Испании «Реал» одержал домашнюю победу над «Кадисом» – 2:1.

    Мадридцы выиграли благодаря голам Эдера Милитао и Тони Крооса.

    «Реал» взял верх над «Кадисом» на своем поле впервые с 21 января 2006 года.

    Команда Карло Анчелотти уходит на перерыв, связанный с ЧМ-2022, на втором месте в Примере с 2-очковым отставанием от лидирующей «Барселоны».

    Испания. Примера. 14-й тур

    Реал – Кадис – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Милитао, 40; 2:0 – Кроос, 70; 2:1 – Лукас, 82.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12110

      DeStar 23 минуты назад

      и хорошо что уход на чм
      такой реал бы в ближайших турах 5 набрал бы от силы очков 9 из 15, а то и меньше и точно бы упустил барсу, я думал может прошлый матч вышел тупо неудачным, а нет ,здесь играли, конечно, лучше, и модрич как не забил в пустые и не сделал 3-0, и сразу же стало 2-1 и валидол.
      но и кадис , все же намного хуже райо, так что упадок игры у реала на лицо.

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