Примера. «Реал» впервые за 16 лет обыграл «Кадис» на «Сантьяго Бернабеу»

В 14-м туре чемпионата Испании «Реал» одержал домашнюю победу над «Кадисом» – 2:1.
Мадридцы выиграли благодаря голам Эдера Милитао и Тони Крооса.
«Реал» взял верх над «Кадисом» на своем поле впервые с 21 января 2006 года.
Команда Карло Анчелотти уходит на перерыв, связанный с ЧМ-2022, на втором месте в Примере с 2-очковым отставанием от лидирующей «Барселоны».
Испания. Примера. 14-й тур
Голы: 1:0 – Милитао, 40; 2:0 – Кроос, 70; 2:1 – Лукас, 82.
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Источник: «Бомбардир»