Стала известна заявка сборной Уэльса из 26 футолистов, которые будут участвовать на чемпионат мира–2022 по футболу в Катаре.

Вратари: Уэйн Хеннесси («Ноттингем Форест»), Дэнни Уорд («Лестер»), Адам Дэвис («Шеффилд Юнайтед»);

Защитники: Бен Дэвис («Тоттенхэм»), Бенджамин Кабанго («Суонси»), Том Локьер («Лутон Таун»), Джо Родон («Ренн»), Крис Мефам («Борнмут»), Итан Ампаду («Специя»), Крис Гантер («Уимблдон»), Неко Уильямс («Ноттингем Форест»), Коннор Робертс («Бeрнли»);

Полузащитники: Сорба Томас («Хаддерсфилд»), Джо Аллен («Суонси»), Мэтт Смит («МК Донс»), Дилан Левитт («Данди Юнайтед»), Харри Уилсон («Фулхэм»), Джозефф Моррелл («Портсмут»), Джонатан Уильямс («Суиндон Таун»), Аарон Рэмси («Ницца»), Рубин Колуилл («Кардифф Сити»), Гарет Бэйл («Лос-Анджелес ФК»);

Нападающие: Киффер Мур («Борнмут»), Марк Харрис («Кардифф Сити»), Бреннан Джонсон («Ноттингем Форест»), Дэниел Джеймс («Фулхэм»).

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