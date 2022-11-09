Клаудиньо: «У меня была мечта – выступать в Европе и забивать в ЛЧ. Я исполнил ее в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо заявил, что исполнил свою мечту в клубе из Петербурга.
– Новый контракт перечеркивает амбиции играть в больших клубах Европы?
– Когда я играл в Бразилии, у меня была мечта – выступать в Европе, играть и забивать в Лиге чемпионов. Потом я перешeл в «Зенит» – и исполнил эту мечту, испытал все эти эмоции и мурашки по коже от гимна Лиги чемпионов, выхода на поле и гола в матчах такого уровня.
Сейчас у меня контракт с «Зенитом», и все мои мысли только о нeм, я не думаю о других клубах и чемпионатах.
- Клаудиньо в России с прошлого года.
- Он хочет получить российский паспорт.
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Источник: «Чемпионат»