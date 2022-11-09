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    Клаудиньо летом отклонил предложения из Европы и Бразилии: «Хочу помочь «Зениту» получить вторую звезду»

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо заявил, что летом отказался от предложений из Европы и Бразилии.

    — Летом ты переподписал контракт с «Зенитом». У тебя были другие предложения?

    — Да, были предложения и из европейских чемпионатов, и из Бразилии. Не буду называть клубы, это не очень корректно.

    Но я изначально был настроен отработать до конца контракт с «Зенитом», а потому, когда клуб предложил нам с Малкомом и Венделом продлить наши соглашения, мы быстро приняли это решение, потому что нам здесь хорошо и мы очень хотим помочь «Зениту» получить вторую звезду на эмблему.

    • Клаудиньо в России с прошлого года.
    • Он хочет получить российский паспорт.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +260

      Болотоход 16 минут назад

      Завербовали видать! Но быстро как то)! Буровит ваще что зря и не думает!
      ВТОРУЮ звезду ахахахах - ОРУ!!!

      0
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      Рейтинг: +328

      Номэд 37 минут назад

      Это же насколько бразил баблом миллер завалил? Даже трудно представить

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      Рейтинг: +17727

      Cleaner 43 минуты назад

      Клаудиньо хочет сделать Зенит Дважды Звезданутым!...)))

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      Рейтинг: +11938

      Алексей З 48 минут назад

      Что тут комментировать.
      Мани - мани - мани.

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      Рейтинг: +134

      Самайн > Алексей З 26 минут назад

      Сравни зп Клаудиньо и уголовника вашего, там в разы больше, за 3.5 года уголь 15 лямов евриков срубит, и посмотри зп Клаудиньо, но, тебе же пох, главное к другим рыльник сунуть.

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