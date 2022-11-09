Клаудиньо летом отклонил предложения из Европы и Бразилии: «Хочу помочь «Зениту» получить вторую звезду»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо заявил, что летом отказался от предложений из Европы и Бразилии.

— Летом ты переподписал контракт с «Зенитом». У тебя были другие предложения?

— Да, были предложения и из европейских чемпионатов, и из Бразилии. Не буду называть клубы, это не очень корректно.

Но я изначально был настроен отработать до конца контракт с «Зенитом», а потому, когда клуб предложил нам с Малкомом и Венделом продлить наши соглашения, мы быстро приняли это решение, потому что нам здесь хорошо и мы очень хотим помочь «Зениту» получить вторую звезду на эмблему.

Клаудиньо в России с прошлого года.

Он хочет получить российский паспорт.

Чего не хватает «Бомбардиру»?

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно