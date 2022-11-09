Клаудиньо рассказал, как проходит процесс получения российского гражданства

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о процедуре получения российского гражданства.

«Мне нечего сказать по этому поводу, потому что с моими документами пока ничего не происходит. Повторюсь, это вопрос, который обсуждался с нами относительно какого-то неопределeнного будущего», — сказал Клаудиньо.

Клаудиньо и Малком решили получить российское гражданство.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.

Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

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