Клаудиньо рассказал, как проходит процесс получения российского гражданства

Не будут им давать гражданство, парни в Европе ещё хотят поиграть, журналисты чешут, чтобы не унывал никто...
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о процедуре получения российского гражданства.
«Мне нечего сказать по этому поводу, потому что с моими документами пока ничего не происходит. Повторюсь, это вопрос, который обсуждался с нами относительно какого-то неопределeнного будущего», — сказал Клаудиньо.
- Клаудиньо и Малком решили получить российское гражданство.
- Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
- Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно