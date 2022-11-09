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    Клаудиньо рассказал, как проходит процесс получения российского гражданства

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о процедуре получения российского гражданства.

    «Мне нечего сказать по этому поводу, потому что с моими документами пока ничего не происходит. Повторюсь, это вопрос, который обсуждался с нами относительно какого-то неопределeнного будущего», — сказал Клаудиньо.

    • Клаудиньо и Малком решили получить российское гражданство.
    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
    • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +134

      Самайн 1 час назад

      Не будут им давать гражданство, парни в Европе ещё хотят поиграть, журналисты чешут, чтобы не унывал никто...

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      Рейтинг: +25873

      vladimir-7 1 час назад

      Впечатляющий рассказ Клаудиньоо о процедуре получения российского гражданства у самого Миллера.

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