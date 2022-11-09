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    Клаудиньо: «Я не понимаю суть Fan ID. Мы играем для болельщиков»

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о системе Fan ID в России.

    «Я не очень понимаю суть всего этого, но мне будет очень грустно, если большая часть поддерживающих нас людей уйдeт со стадиона.

    Наши болельщики – наш 12-й игрок, они помогают нам побеждать и точно являются одной из причин всех наших последних успехов. Мы играем для них и выигрываем для них, и без их поддержки нам будет непросто», – сказал Клаудиньо.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      rumit89 47 минут назад

      Он бы еще сказал , что государство для людей , а не на оборот. А если серьезно то я думаю, что никто из футбольных людей не понимают зачем вообще нужен Fan ID , если конечно не считать тех кому платят за то, что бы они хотя бы делали вид ,что понимают.

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      Рейтинг: +11926

      Алексей З 1 час назад

      Умом Россию не понять , аршином не измерить.
      Чтобы это уразуметь и российский паспорт не поможет.
      Наше всё это ДУРАКИ и ДОРОГИ . Если дороги худо бедно ремонтируются , то дураки неистребимы.
      Так и живём.

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