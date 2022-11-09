Клаудиньо: «Я не понимаю суть Fan ID. Мы играем для болельщиков»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о системе Fan ID в России.

«Я не очень понимаю суть всего этого, но мне будет очень грустно, если большая часть поддерживающих нас людей уйдeт со стадиона.

Наши болельщики – наш 12-й игрок, они помогают нам побеждать и точно являются одной из причин всех наших последних успехов. Мы играем для них и выигрываем для них, и без их поддержки нам будет непросто», – сказал Клаудиньо.

Fan ID начали оформлять с 4 июля.

Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.

Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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