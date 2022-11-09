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    Клаудиньо – об игре за Россию: «За сборную должны играть российские футболисты»

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо дал понял, что не собирается выступать за сборную России. Ранее сообщалось, что он вместе с Малкомом решил получить российское гражданство.

    – Главный вопрос: почему вы с Малкомом решили принять российское гражданство?

    – Давайте проясним ситуацию. От многих я слышу этот вопрос. Слышу, что мы с Малкомом можем получить гражданство РФ, и, если так будет лучше для клуба, никаких проблем, чтобы получить российский паспорт, для нас нет. Ведь это освободит несколько мест для легионеров и даст клубу возможность пригласить других иностранных футболистов. Но говорить, что я хочу играть за сборную России, было бы неправильно. Наоборот, я считаю, что за российскую сборную должны играть российские футболисты. В данный момент я вообще об этом не думаю.

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
    • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

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    Источник: «Чемпионат»

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