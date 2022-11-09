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    Юсупов считает, что Кокорин зарабатывает незаслуженно много: «Футболистам реально повезло»

    Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов высказался о зарплатах в футболе.

    — У него же не сейчас были контракты, а когда он реально был на уровне. Раньше ведь и чемпионат у нас был классный, много сильных иностранцев. Условно, нападающими в «Динамо» были Кокорин и Кураньи, но они играли на одном уровне, лимит ничего не решал. Хотя у Кураньи зарплата была больше.

    Вообще соглашусь, что футболисты много получают. Но если ему сами предлагают, ему отказываться, что ли? Не знаю, какая у него [Кокорина] сейчас зарплата. Понятно, что большая. Если говорить, заслуженно или нет — наверное, нет. Но это может ко всем относиться.

    — «Футболисты много получают» — это вы про российских игроков?

    — Наверное, есть завышенные зарплаты, но не только в России — в целом в мире. Есть работы посерьезнее, а в тех же Китае, Эмиратах, Саудовской Аравии, где чемпионаты слабее нашего, футболисты получают очень много.

    Нам реально повезло, что мы занимаемся любимым делом и имеем хорошие заработки.

    • «Арис» арендовал Кокорина у «Фиорентины» до конца сезона.
    • 31-летний россиянин забил 5 голов и отдал 3 ассиста в 10 матчах на Кипре.
    • Его признали лучшим игроком команды в октябре.

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    Источник: «РБ Спорт»

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