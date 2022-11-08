Клаудиньо назвал свой гол в ворота «Пари НН» главным претендентом на премию Пушкаша

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о своем голе в ворота «Пари НН» (3:0) в 13-м туре РПЛ.

«Мой гол в ворота «Пари НН» — главный претендент на премию Пушкаша, ха-ха! Я забил немало красивых мячей, и гол в Нижнем Новгороде — точно один из самых крутых.

А ещe он один из самых сложных, потому что технически выполнить тот удар было непросто. Счастлив, что мне это удалось», — сказал Клаудиньо.

Клаудиньо в России с прошлого года.

В этом сезоне бразилец забил 2 гола и отдал 4 ассиста в 13 матчах РПЛ.

Он хочет получить российский паспорт.

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