Клаудиньо объяснил, почему согласился продлить контракт с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал, почему продлил контракт с «Зенитом» до 2027 года.

«Само собой, очень грустно, что мы не можем выступать в Лиге чемпионов или Лиге Европы, хотя полностью заслужили это право по спортивному принципу.

Но я профессиональный футболист. У меня был действующий контракт – я должен был отработать его до конца. А когда в «Зените» сказали, что хотят, чтобы я остался на более продолжительный срок, потому что впереди очень важный сезон, знаковый для клуба, я понял, что и мне очень хочется остаться, хочется вписать своe имя в историю.

Я чувствую себя здесь как дома и хочу отблагодарить клуб своей игрой», – сказал Клаудиньо.

Клаудиньо в России с прошлого года.

Он хочет получить российский паспорт.

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