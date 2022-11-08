Клаудиньо объяснил, почему согласился продлить контракт с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал, почему продлил контракт с «Зенитом» до 2027 года.
«Само собой, очень грустно, что мы не можем выступать в Лиге чемпионов или Лиге Европы, хотя полностью заслужили это право по спортивному принципу.
Но я профессиональный футболист. У меня был действующий контракт – я должен был отработать его до конца. А когда в «Зените» сказали, что хотят, чтобы я остался на более продолжительный срок, потому что впереди очень важный сезон, знаковый для клуба, я понял, что и мне очень хочется остаться, хочется вписать своe имя в историю.
Я чувствую себя здесь как дома и хочу отблагодарить клуб своей игрой», – сказал Клаудиньо.
- Клаудиньо в России с прошлого года.
- Он хочет получить российский паспорт.
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Источник: «Чемпионат»