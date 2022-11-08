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    Клаудиньо объяснил, почему согласился продлить контракт с «Зенитом»

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал, почему продлил контракт с «Зенитом» до 2027 года.

    «Само собой, очень грустно, что мы не можем выступать в Лиге чемпионов или Лиге Европы, хотя полностью заслужили это право по спортивному принципу.

    Но я профессиональный футболист. У меня был действующий контракт – я должен был отработать его до конца. А когда в «Зените» сказали, что хотят, чтобы я остался на более продолжительный срок, потому что впереди очень важный сезон, знаковый для клуба, я понял, что и мне очень хочется остаться, хочется вписать своe имя в историю.

    Я чувствую себя здесь как дома и хочу отблагодарить клуб своей игрой», – сказал Клаудиньо.

    • Клаудиньо в России с прошлого года.
    • Он хочет получить российский паспорт.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.11.2022 22:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2106

      Dr.Metal 1 час назад

      Без еврокубков и физических затрат меньше, а зарплата та же ) Я бы на его месте лет на 19 сразу продлял

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      Рейтинг: +525

      borusse 1 час назад

      Лёгкие деньги

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      Рейтинг: +16295

      Fusballer 1 час назад

      Из чувства клубного патриотизма, оказывается)))

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      Рейтинг: +11901

      Вомбат > Fusballer 1 час назад

      Неправда, такого он не говорил. Он сказал, что понял, что ему очень хочется остаться. Еще бы ему не хотелось - в Бразилии столько не платят.

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