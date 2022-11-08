Клаудиньо одним словом описал нынешний сезон «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо считает нынешний сезон особенным для клуба из Петербурга.
«Думаю, мы точно прибавили по сравнению с прошлым сезоном. Летом команда усилилась отличными футболистами, которые добавили качества во всех линиях.
Состав стал ещe более сыгранным, все отдают на поле свой максимум: и основные игроки, и те, кто выходит на замену, — все помогают и делают общее дело.
Нынешний сезон — особенный. Мы можем завоевать вторую звезду, и это тоже влияет на мотивацию, даeт дополнительный настрой», — сказал Клаудиньо.
- «Зенит» лидирует в РПЛ после 16 туров.
- Отрыв от «Спартака» – 6 очков.
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Источник: «Чемпионат»