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    Клаудиньо одним словом описал нынешний сезон «Зенита»

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо считает нынешний сезон особенным для клуба из Петербурга.

    «Думаю, мы точно прибавили по сравнению с прошлым сезоном. Летом команда усилилась отличными футболистами, которые добавили качества во всех линиях.

    Состав стал ещe более сыгранным, все отдают на поле свой максимум: и основные игроки, и те, кто выходит на замену, — все помогают и делают общее дело.

    Нынешний сезон — особенный. Мы можем завоевать вторую звезду, и это тоже влияет на мотивацию, даeт дополнительный настрой», — сказал Клаудиньо.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ после 16 туров.
    • Отрыв от «Спартака» – 6 очков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10762

      alp 3 минуты назад

      аффтар.. ты вообще соотносишь заголовок со статьей?

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      Рейтинг: +17987

      житель СПб 6 минут назад

      Жаль только что ты сам очень сдал.

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      Рейтинг: +1208

      Красногвардейчик 22 минуты назад

      В такой слабой лиге, при лучшем финансировании.....это не удивительно, жаль Европы нет, оптимизм бы поубавился у него

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