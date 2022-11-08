Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Барриос – Чистякову: «Ты крутой мужик. Мы все поддерживаем тебя»

    Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поддержал одноклубника Дмитрия Чистякова, которого подозревают в намеренных ошибках в игре с «Ахматом» (1:2).

    «Ты воин, крутой мужик, большой профессионал, отличный партнер. Мы все поддерживаем тебя, и вместе идeм вперeд, мой друг», — написал Барриос в соцсети.

    • Гендиректор клуба Александр Медведев после матча заявил об отстранении Чистякова от тренировок.
    • Ряд футболистов «Зенита» публично поддержали защитника.

    Чего не хватает «Бомбардиру»?

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «Зенит» вывел Чистякова после ошибки с «Ахматом»: это не понравилось зенитовцам – они заступались за него в соцсетях 7
    Отец Чистякова – о «Зените»: «Миллер требует с Медведева, Медведев – с Семака. Но нельзя требовать побеждать всегда» 1
    Уткин: «Ошибка Чистякова взбесила директоров «Зенита» и лично Миллера. Сезон без поражений был бы предметом гордости» 5
    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:24
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3956

      Питерский князь 5 минут назад

      В попу вжик вжик, больше не мужик.
      2 косяка за игру, это вжик вжик!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9547

      САДЫЧОК 32 минуты назад

      Другими словами
      ...Семак лизоблюд , тряпка .Медведев проходимец , в футболе !
      Браво Барриос , Кержаков , Ловрен , Ерохин , Малком , Кузяев , Караваев которые поддержали.
      Ну , а Семак Обязан подать в отставку- но , он трус и тряпка !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3956

      Питерский князь > САДЫЧОК 7 минут назад

      Санная тряпка - твое домашнее имя!
      :))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9547

      САДЫЧОК > Питерский князь 4 минуты назад

      Князь тараканов и просто дно !

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11