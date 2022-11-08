Барриос – Чистякову: «Ты крутой мужик. Мы все поддерживаем тебя»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поддержал одноклубника Дмитрия Чистякова, которого подозревают в намеренных ошибках в игре с «Ахматом» (1:2).

«Ты воин, крутой мужик, большой профессионал, отличный партнер. Мы все поддерживаем тебя, и вместе идeм вперeд, мой друг», — написал Барриос в соцсети.

Гендиректор клуба Александр Медведев после матча заявил об отстранении Чистякова от тренировок.

Ряд футболистов «Зенита» публично поддержали защитника.

Чего не хватает «Бомбардиру»?

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно