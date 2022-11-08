Барриос – Чистякову: «Ты крутой мужик. Мы все поддерживаем тебя»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поддержал одноклубника Дмитрия Чистякова, которого подозревают в намеренных ошибках в игре с «Ахматом» (1:2).
«Ты воин, крутой мужик, большой профессионал, отличный партнер. Мы все поддерживаем тебя, и вместе идeм вперeд, мой друг», — написал Барриос в соцсети.
- Гендиректор клуба Александр Медведев после матча заявил об отстранении Чистякова от тренировок.
- Ряд футболистов «Зенита» публично поддержали защитника.
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Источник: Бомбардир.ру