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    Михайлов из «Пари НН» объяснил, за счет чего команда победила ЦСКА

    Полузащитник «Пари НН» Ярослав Михайлов объяснил победу над ЦСКА в 16-м туре РПЛ (1:0).

    «Мы с ребятами на протяжении всей недели разговаривали о том, что нам нужно подкорректировать. Сегодня каждый без исключения вышел на поле с самоотдачей.

    За счет дисциплины, самоотдачи и агрессии мы заслужили эту победу. Успокоились, так как до этой игры внутри был накал», – сказал Михайлов.

    • Михайлова признали лучшим игроком матча.
    • «Пари НН» хватило для победы одного удара по воротам.
    • У ЦСКА 1 победа в последних 6 матчах.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17668

      Cleaner 31 минуту назад

      За счет того, что ЦСКА сейчас играть разучился. Игры с Торпедо не просто так были проиграны...(

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      Рейтинг: +23458

      DOCTOR PENALTY 47 минут назад

      Галактионов решил хлопнуть дверью.

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