Михайлов из «Пари НН» объяснил, за счет чего команда победила ЦСКА

Полузащитник «Пари НН» Ярослав Михайлов объяснил победу над ЦСКА в 16-м туре РПЛ (1:0).
«Мы с ребятами на протяжении всей недели разговаривали о том, что нам нужно подкорректировать. Сегодня каждый без исключения вышел на поле с самоотдачей.
За счет дисциплины, самоотдачи и агрессии мы заслужили эту победу. Успокоились, так как до этой игры внутри был накал», – сказал Михайлов.
- Михайлова признали лучшим игроком матча.
- «Пари НН» хватило для победы одного удара по воротам.
- У ЦСКА 1 победа в последних 6 матчах.
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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»