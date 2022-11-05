Михайлов из «Пари НН» объяснил, за счет чего команда победила ЦСКА

Полузащитник «Пари НН» Ярослав Михайлов объяснил победу над ЦСКА в 16-м туре РПЛ (1:0).

«Мы с ребятами на протяжении всей недели разговаривали о том, что нам нужно подкорректировать. Сегодня каждый без исключения вышел на поле с самоотдачей.

За счет дисциплины, самоотдачи и агрессии мы заслужили эту победу. Успокоились, так как до этой игры внутри был накал», – сказал Михайлов.

Михайлова признали лучшим игроком матча.

«Пари НН» хватило для победы одного удара по воротам.

У ЦСКА 1 победа в последних 6 матчах.

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