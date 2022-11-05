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    Джикия отреагировал на продление контракта Карпина со сборной России

    Защитник сборной России Георгий Джикия доволен, что главный тренер Валерий Карпин продлил контракт с командой.

    «Карпин продлил контракт со сборной? Рад! У нас хорошие отношения – позвоню и поздравлю», – сказал Джикия.

    • Карпин возглавляет сборную с июля 2021 года.
    • Под его руководством россияне провели 8 матчей – 6 побед, 1 ничья, 1 поражение.
    • Команда отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +23458

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Ещё бы не рад. Кто ещё такого тихохода позовёт в сборную? У Валеры просто безвыходное положение, остальные ещё хуже.

      0
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      Рейтинг: +71

      Стоп всем > DOCTOR PENALTY 41 минуту назад

      Да ты не волноваяся так..Сборной России только товарищеские матчи играть..Лет так восемь..А может и больше..Пока бунерный чего то там.

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      Рейтинг: +24

      Дух помойки > Стоп всем 34 минуты назад

      Пипу жовто-блакитную из-за щеки вытащи, клоун

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      Рейтинг: +71

      Стоп всем > Дух помойки 27 минут назад

      Ник у тебя ))) Зашквар с такими дискуссию вести.Свободен.

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      Рейтинг: +24

      Дух помойки > Стоп всем 11 минут назад

      Иди море копай, псина свидомая, и жовто-блакитный кал из кружевных евро-шаровар не забудь вытряхнуть

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