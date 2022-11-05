Джикия отреагировал на продление контракта Карпина со сборной России

Защитник сборной России Георгий Джикия доволен, что главный тренер Валерий Карпин продлил контракт с командой.

«Карпин продлил контракт со сборной? Рад! У нас хорошие отношения – позвоню и поздравлю», – сказал Джикия.

Карпин возглавляет сборную с июля 2021 года.

Под его руководством россияне провели 8 матчей – 6 побед, 1 ничья, 1 поражение.

Команда отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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