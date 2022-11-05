Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Ахмат» к 8-й минуте повел против «Зенита» 2:0. Чемпион пропустил на 1-й минуте

    В эти минуты проходит матч 16-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ахматом». Гости забили на первой минуте.

    Отличился полузащитник Евгений Харин.

    На восьмой минуте преимущество «Ахмата» удвоил форвард Мохамед Конате.

    • «Зенит» даже в случае поражения продолжит лидировать.
    • «Ахмат», если выиграет, поднимется на 5-е место.
    • Грозненцы не побеждают в Санкт-Петербурге с 2017 года.

    Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи выходных

    Новости по теме
    Мостовой: «Спартак» после матча с «Сочи» должен благодарить судью»
    Мелкадзе: «Все видели, что Соболева надо было удалять»
    Нобоа не поможет «Сочи» в матчах с «Химками» и «Торпедо»
    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:44
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16187

      NewLife 42 минуты назад

      Новое слово в офтальмологии - синитовская слепота. Риторический вопрос - если бы такая рука была у Спартака, поставил бы Кухуян пенку.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Теркчанин 45 минут назад

      100% пенальти

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2394

      АЛЕКС 58 46 минут назад

      Кукуян парочку пеналей поставит на ровном месте. Не зря только он судит игры Зенита. Может ему майку Зенита одеть?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4669

      ААМ 51 минуту назад

      Позорище, а не игра у Зенита. Ахмату респект.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2944

      Валерий2705 53 минуты назад

      Семак хорооош! Настроил команду на игру!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7542

      BarStep > Валерий2705 34 минуты назад

      +++

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5250

      Enter2006 53 минуты назад

      Хах, вот и "моментальная карма". Хотели потроллить Спартак по сегодняшней игре? Получайте от Ахмата!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2394

      АЛЕКС 58 55 минут назад

      Не любит Зенит,когда против него играют в прессинг. Упрёки Кукуяну сразу- Почему не отрабатывает денежку дяди Мюллера!? И топ тренер в растерянности.. Ждём победы от Ахмата!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3896

      Kollljan 55 минут назад

      Зенит сегодня - говнище полное!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6019

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Интрига! Помотрим что будет к концу матча

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6207

      Добрый Бобер > Красногорск_Фан 53 минуты назад

      Ничья.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11