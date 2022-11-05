«Ахмат» к 8-й минуте повел против «Зенита» 2:0. Чемпион пропустил на 1-й минуте

В эти минуты проходит матч 16-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ахматом». Гости забили на первой минуте.

Отличился полузащитник Евгений Харин.

На восьмой минуте преимущество «Ахмата» удвоил форвард Мохамед Конате.

«Зенит» даже в случае поражения продолжит лидировать.

«Ахмат», если выиграет, поднимется на 5-е место.

Грозненцы не побеждают в Санкт-Петербурге с 2017 года.

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