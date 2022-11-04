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    Бускетс отреагировал на решение Пике закончить карьеру

    Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал ситуацию с уходом одноклубника Жерара Пике из профессионального футбола.

    «Нам будет его не хватать. Мне грустно, потому что мы пережили много незабываемых моментов.

    Жерар многое дал команде. В историю уходит часть щита «Барсы», – сказал Бускетс.

    • 35-летний Пике – воспитанник «Барсы».
    • В течение карьеры он выиграл 36 трофеев, в том числе ЧМ-2010, Евро-2012 и 4 Кубка ЛЧ.
    • В субботу испанец проведет прощальный матч против «Альмерии», начало – в 23:00 мск.

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    Источник: Marca

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