Свинов считает, что Бакаев может заменить Малкома в «Зените»

Вратарь «Факела» Илья Свинов высказался о полузащитнике «Зенита» Зелимхане Бакаеве.

– Без Малкома и Клаудиньо «Зенит» был совсем другой командой?

– Не совсем другой. Там очень большой состав. Например, у них есть Зелимхан Бакаев. Я с ним тренировался и знаю, что он может, это топ-игрок. Если довериться ему, на мой взгляд, «Зенит» может не заметить потери даже Малкома.

Что касается Клаудиньо, он очень сильный, но на его позицию есть Мостовой. Да, бразильцы делают разницу, но не скажу, что у «Зенита» без них будет другая команда. Может быть, только пары-тройки голов не досчитаются.

Летом Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» на правах свободного агента.

В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 17 матчах.

При этом в стартовом составе он выходил всего 3 раза, 2 из них – в Кубке России.

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