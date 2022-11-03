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  • «Кто-то советует брать на поле табуретку». Кержаков – о том, скучно ли быть вратарем «Зенита»

«Кто-то советует брать на поле табуретку». Кержаков – о том, скучно ли быть вратарем «Зенита»

3 ноября 2022, 20:48
1

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался о том, что соперники его команды создают мало голевых моментов.

- В этом сезоне за 15 матчей чемпионата «Зенит» пропустил пять мячей. Вам не скучно?

- Многие подтрунивают на эту тему, не только футболисты. Мне присылали фотографию, где вратарь в любительской лиге с кальяном стоит. Кто-то советует брать на поле табуретку.

На самом деле, когда соперник практически не атакует, для вратаря это худшая ситуация. Когда ты всe время в работе, ты делаешь то, что привык делать на тренировках.

Нередко ловишь кураж и, даже если команда про­игрывает, а ты кучу моментов наотбивал, чувствуешь себя удовлетворенным.

Если же ты сыграл на ноль в матче, где ни одного момента, психологически это непросто. Ты всe время сфокусирован, сосредоточен, а после игры ощущаешь не удовлетворение, а какую-то придавленность.

- Насколько сложно держать концентрацию, когда соперник отсиживается на своей половине?

- Очень сложно. В день матча ты настраиваешься, утром проводишь разминку, потом – ​разминку перед игрой.

Звучит стартовый свисток, и должно быть продолжение какое-то, а его нет! Проходит десять минут, двадцать, тридцать. Нет мяча!

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Михаил
Комментарии (1)
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Марк Аврелий!
1667522090
Михаил, табуретка это Кокорин и Мамаев. Тебе это не надо
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