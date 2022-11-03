Колосков назвал тройку лучших футболистов в первом круге РПЛ

Джикия и Смолов? это просто песец, если это лучшие игроки чемпионата...
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, каких игроков считает лучшими по итогам 15 туров чемпионата России.
«Я не могу назвать одного лучшего игрока чемпионата. Нет кого-то настолько яркого, чтобы у него было неоспоримое лидерство.
На хорошем уровне играют Джикия, Смолов и Малком. Вот три футболиста с моей точки зрения, которые отвечают всем требованиям, предъявляемым к футболистам высокого уровня.
Квинси Промес играет хорошо, но у него нет необходимой стабильности в игре. Но постепенно он возвращает свою форму, в которой был два года назад», – сказал Колосков.
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