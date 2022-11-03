Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Колосков назвал тройку лучших футболистов в первом круге РПЛ

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, каких игроков считает лучшими по итогам 15 туров чемпионата России.

    «Я не могу назвать одного лучшего игрока чемпионата. Нет кого-то настолько яркого, чтобы у него было неоспоримое лидерство.

    На хорошем уровне играют Джикия, Смолов и Малком. Вот три футболиста с моей точки зрения, которые отвечают всем требованиям, предъявляемым к футболистам высокого уровня.

    Квинси Промес играет хорошо, но у него нет необходимой стабильности в игре. Но постепенно он возвращает свою форму, в которой был два года назад», – сказал Колосков.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Орлов назвал лучшего футболиста первого круга РПЛ 15
    Стали известны претенденты на звание лучшего игрока РПЛ в октябре 6
    Мостовой определил тройку лучших игроков первого круга РПЛ 4
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:31
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10738

      alp 3 минуты назад

      Джикия и Смолов? это просто песец, если это лучшие игроки чемпионата...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1295

      Узб@гоеный 32 минуты назад

      Джикия и Смолов? Ущипните меня. Один привозник, другой пенальтист.
      Лучшие это Вендел, Малком и Свинси Промяс и то если он играет против слабых команд. Гыгыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10738

      alp > Узб@гоеный 3 минуты назад

      во во!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16223

      Fusballer 40 минут назад

      Промес, Соболев, Селихов - вот лучшие в первом круге РПЛ.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10738

      alp > Fusballer 3 минуты назад

      ну, как бэ, не совсем

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11