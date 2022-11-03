Колосков назвал тройку лучших футболистов в первом круге РПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, каких игроков считает лучшими по итогам 15 туров чемпионата России.

«Я не могу назвать одного лучшего игрока чемпионата. Нет кого-то настолько яркого, чтобы у него было неоспоримое лидерство.

На хорошем уровне играют Джикия, Смолов и Малком. Вот три футболиста с моей точки зрения, которые отвечают всем требованиям, предъявляемым к футболистам высокого уровня.

Квинси Промес играет хорошо, но у него нет необходимой стабильности в игре. Но постепенно он возвращает свою форму, в которой был два года назад», – сказал Колосков.

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